Спортсмен из Химок стал лидером первенства России по водно-моторному спорту

Спортсмен из Химок Матвей Новов возглавил протокол первенства России по водно‑моторному спорту, одержав победу в классе GT‑30. Его лодка опередила сильнейших соперников на дистанции, а сам Матвей, под руководством опытного тренера Елены Рыжовой, последовательно шел к этой цели.

Соревнования проходили в Ивановской области на реке Кинешемке, где представили себя более 50 пилотов из Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев, Ростовской, Тверской, Московской областей, Удмуртии и других регионов. В заездах участвовали юноши и девушки 8–16 лет — в классах мотолодок СН‑175, GT‑15, GT‑30 и JT‑250.