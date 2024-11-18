Спортсмен из Фрязина Иван Юртаев победил в первенстве России по дзюдо

В Рязани завершилось первенство России по дзюдо среди спортсменов в возрастной категории до 21 года. Событие собрало талантливых дзюдоистов со всей страны, которые боролись за право называться сильнейшими в своих весовых категориях.

В рамках соревнований были разыграны четыре последних комплекта наград Fonbet. Сильнейших определили среди юниорок в весовых категориях до и свыше 78 килограммов, а также среди юниоров в весовых категориях до 55 и 60 килограммов.

Особенно запоминающимся стал финальный поединок в категории до 55 килограммов, где встретились победитель кадетского первенства страны Иван Юртаев из Фрязино и Кантемир Арипшев из Северо-Кавказского федерального округа. Несмотря на трудности, уверенность и решимость Ивана Юртаева привели его к заслуженной победе. Кантемир Арипшев попался на удержание, что позволило Ивану завоевать золотую медаль. Эта победа стала справедливой наградой за упорный труд и настойчивость спортсмена.

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