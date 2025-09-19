Спортсмен из Чехова стал призером чемпионата мира по армрестлингу

С 10 по 23 сентября в Албене в Болгарии проходит 27-й чемпионат мира по пара-армрестлингу среди юниоров и ветеранов. В соревнованиях приняли участие более 1500 атлетов из 58 стран.

На чемпионате муниципальный округ Чехов представил руководитель регионального отделения движения «Здоровое Отечество» Руслан Коловский. Он занял второе место в весовой категории 80 килограммов как на правой, так и на левой руке, и завоевал две серебряные медали.

Стоит отметить, что Руслан Коловский — общественный деятель муниципального округа Чехов, создатель благотворительного проекта «Мини-мечта», воспитанник физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка», спортсмены которого регулярно завоевывают награды на региональном, федеральном и международном уровня, а также тренер сборной команды Московской области по гандболу среди спортсменов с нарушением слуха.