Спортсмен из Богородского округа победил на Кубке мира по пауэрлифтингу
Денис Куликов из Богородского округа завоевал золото на международных соревнованиях по пауэрлифтингу. Также ему удалось выполнить норматив «мастер спорта России».
Кубок Мира по пауэрлифтингу, жиму лежа, армлифтингу и другим упражнениям прошел в Москве. Соревнования организовал Союз пауэрлифтеров России.
Участниками стали свыше 900 спортсменов из 69 регионов нашей страны из 14 стран мира. В том числе из Азербайджана, Белоруссии, Израиля, Индии, Ирана, Казахстана.
Победителем стал студент Ногинского филиала Государственного университета просвещения Денис Куликов. Он сразился с серьезными соперниками.
Отметим, что спортсмены из Богородского округа регулярно показывают отличные результаты на соревнованиях различного уровня. К примеру, накануне школьники муниципалитета вновь победили на областном турнире по хоккею с мячом.