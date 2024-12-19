Школьники из Богородского округа победили на областном турнире по хоккею с мячом

Первенство Московской области по хоккею с мячом прошло в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово». Дети из Богородского округа заняли на нем первое место.

Участниками соревнований стали 12 команд из Красногорска, Балашихи, Москвы, Павловского Посада, Ликино-Дулева и Королева. Богородский округ представили команды мальчиков 2014 года рождения и девочек 2012 года рождения и младше.

В группе А в первой игре с командой из Павловского Посада победу одержала местная сборная. Удача оказалась на их стороне и во второй игре, с командой из Балашихи. Местная команда вышла вперед и на третьей игре — с соперником из Королева.

Команда из Богородского победила в четвертой игре и по итогам игр в своей подгруппе заняла первое место. В финале она поборолась за первое место с командой из Красногорска и победила.

Отметим, что ребята из Богородского округа становятся лучшими на «Детской хоккейной лиге» уже второй раз подряд.