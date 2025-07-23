Спортсмен из Балашихи выиграл кубок фестиваля пляжного волейбола

Воспитанник спортивной школы «Орион» из Балашихи, юный волейболист Глеб Супрунов, совместно с партнером Артемом Нагорным одержал уверенную победу на фестивале пляжного волейбола среди юношеских команд 2012–2013 годов рождения. Соревнования прошли в городе Егорьевск и были посвящены разыгрыванию «Кубка Звезд».

За два игровых дня команда Глеба и Артема не потерпела ни одного поражения, что позволило им заслуженно занять первое место в своей категории. Интересно, что пара была сформирована всего в начале летнего спортивного сезона, и уже успела продемонстрировать высокий уровень мастерства и взаимодействия на площадке.

Для Глеба Супрунова эти соревнования стали пятыми в его спортивной карьере. Ранее он занимал второе место во втором туре первенства Московской области и стал чемпионом Центрального федерального округа в 2025 году. Тренируется спортсмен под руководством опытного наставника Сергея Старовойтова.

Фестиваль пляжного волейбола собрал 12 команд из разных городов региона, которые состязались на специально подготовленной площадке в Егорьевске. Мероприятие стало очередным этапом в развитии и популяризации пляжного волейбола среди молодежи Подмосковья.