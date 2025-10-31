Спортсмен из Балашихи стал победителем всероссийского турнира по карате

Соревнования собрали более 500 участников со всей страны. Четвероклассник Юрий Орешков из гимназии № 1 имени Героя России Алексея Баландина показал высокий уровень подготовки и выиграл золотую медаль.

Открытый традиционный турнир по карате кекусинкай посвятили памяти морских пехотинцев. На соревнования пригласили родных и близких погибших героев. Состязания стали символом единения спорта, патриотизма и благодарности защитникам Отечества.

В торжественном награждении победителей участвовал Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

«Благодарю всех организаторов турнира, тренеров, наставников и родителей за развитие детей, за то, что мы держим единый строй для достижения победы», — сказал Владислав Головин.

Турнир организовали при поддержке благотворительного фонда «Струна», спортивного клуба «Сармат» и Ассоциации владельцев облигаций «АВО».