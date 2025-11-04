Спортшколу олимпийского резерва в Люберцах откроют после капремонта в ноябре

Капитальный ремонт завершается в здании спортшколы на Октябрьском проспекте в Люберцах. Там стартовали финальные работы.

Здание построено в 1969 году. Его обновление стало возможным благодаря госпрограмме губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Специалисты полностью обновили кровлю, фасад, инженерные коммуникации. Дополнительно выполнили реконструкцию стадиона — уложили новые беговые дорожки с резиновым покрытием, оборудован сектор для толкания ядра», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Сейчас рабочие заканчивают отделку, собирают и устанавливают мебель и спортивные снаряды. Открыть здание должны в середине ноября.

Ранее в Люберцах после капремонта открыли Детскую школу искусств № 1. Там обновили перекрытия, кровлю, фасад, инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку помещений.