Спортшколу олимпийского резерва открыли после капремонта в Люберцах

Благодаря государственной программе в Люберцах масштабно обновили спортивное учреждение. В нем будут заниматься почти 1300 воспитанников.

Работы провели ремонта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального Министерства спорта. Здание было построено в 1955 году.

Специалисты обновили кровлю, фасад, инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку помещений. На стадионе появились новые беговые дорожки, секторы для прыжков в длину, толкания ядра и метания молота.