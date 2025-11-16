Спортшколу олимпийского резерва открыли после капремонта в Люберцах
Благодаря государственной программе в Люберцах масштабно обновили спортивное учреждение. В нем будут заниматься почти 1300 воспитанников.
Работы провели ремонта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального Министерства спорта. Здание было построено в 1955 году.
Специалисты обновили кровлю, фасад, инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку помещений. На стадионе появились новые беговые дорожки, секторы для прыжков в длину, толкания ядра и метания молота.
«Руководителем СШОР является Кирилл Соснин — ветеран СВО, Герой ДНР, кавалер орденов Мужества, участник проекта „Герои Подмосковья“. И мне, как наставнику, приятны первые, но такие заметные успехи Кирилла», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
В школе развивают 11 видов спорта. Здесь работают 37 профессиональных тренеров.