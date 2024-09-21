Спортшколу и гимназию № 5 в Люберцах отремонтируют к сентябрю 2025 года

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход капитального ремонта зданий спортшколы олимпийского резерва и корпуса гимназии № 5. Работы на обоих объектах завершат к сентябрю 2025 года.

Спортивная школа олимпийского резерва и корпус гимназии № 5 находятся на одном земельном участке, здания пристроены друг к другу.

В этом году здание учреждения при содействии Министерства спорта Московской области вошло в программу капремонта. Уже готовят проектно-сметные документы.

За две недели строители определят объем работ и по ремонту гимназии № 5. После этого стартуют конкурсные процедуры.

«Обновления требует и спортядро на территории, где проходят как занятия физкультурой, так и тренировки: оно также получит вторую жизнь», — отметил Владимир Волков.

По словам руководителя муниципалитета, учеников на время реконструкции здания распределят в другие корпуса гимназии.

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