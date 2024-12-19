Спортшкола в ДНР получила от Люберец 20 комплектов формы для самбо

Глава Федерации самбо Люберец Виктор Худяков вручил новогодний подарок коллективу детско-юношеской спортивной школы № 1 города Харцызска. В ней после 30-летнего перерыва снова заработало отделение самбо.

Виктор Худяков рассказал, что отделение этого вида единоборств в спортшколе решили возродить по инициативе президента Федерации самбо ДНР генерал-лейтенанта Владимира Кононова. В последние годы спортивное учреждение уделяло внимание подготовке дзюдоистов, но в прошлом его воспитанники показывали высокие результаты на международной арене.

Президент федерации самбо Люберец вручил спортсменам 20 комплектов формы и поздравил их и тренеров с наступающими праздниками.

Виктор Худяков выразил уверенность, что новые победы ребят из Харцызска на соревнованиях различного уровня не за горами. «Наша спортивная дружба будет только крепнуть», — сказал он.