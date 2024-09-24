Спортплощадки начали устанавливать в индустриальных парках Подмосковья

Индустриальные парки, логистические центры и промышленные коворкинги Подмосковья стали чаще инвестировать в создание спортивных площадок у себя на территории. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на производителя уличного оборудования «КЕНГУРУ.ПРО».

«Если раньше это были разовые инициативы, то в этом году тенденция набрала обороты и стала заметной. Владельцы коммерческой недвижимости открывают спортивные площадки как для своих сотрудников, так и для жителей городских округов. Возможность разминки на свежем воздухе становится частью культуры комплексного обустройства промышленных территорий», — отметила директор по развитию «КЕНГУРУ.ПРО» Ксения Попова.

Специалисты компании считают, что количество запросов на спортивное оборудование в промышленных объектах будет расти. Вскоре это станет общепринятым явлением.

Например, недавно спортивные площадки появились на территории индустриального парка «Есипово», цифрового промышленного коворкинга «Коледино» и на территории «Лайт индастриал» в парке «Сынково» в Подольске.

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