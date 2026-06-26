Спорткомплекс в Старом Городке капитально отремонтируют к сентябрю

В Одинцовском городском округе в поселке Старый городок идет капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, на данный момент выполнено уже 85% от общего объема работ.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья».

По данным пресс-службы, на объекте продолжаются внутренние отделочные работы: штукатурка откосов, шпатлевка и подготовка стен под покраску, укладка напольной плитки и облицовка стен. Также идет монтаж инженерных систем — электроснабжения, слаботочных сетей, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.

После ремонта здание площадью 1870,3 квадратных метра превратится в современное спортивное пространство для жителей поселка. Здесь будут обновленные игровые и тренировочные залы, комфортные раздевалки и душевые. Полностью заменят инженерные коммуникации, отремонтируют кровлю и фасад, сделают внутреннюю отделку помещений с использованием качественных материалов.

Завершить основные строительные работы на объекте планируют к 1 сентября 2026 года.