Спорткомплекс с теннисными кортами в Котельниках достроят к 2027 году

Новый спортивный центр откроют в Котельниках летом 2027 года. В нем обустроят шесть кортов для игры в падел-теннис. Объект возводят в микрорайоне Силикат, сообщили в региональном стройнадзоре.

Площадь комплекса превысит две тысячи квадратных метров. В нем обустроят спортивный зал и шесть кортов для падел-тениса. Это ракетный вид спорта, сочетающий элементы тенниса, сквоша и бадминтона. Одновременно на одном корте смогут заниматься четыре спортсмена. При этом в день комплекс сможет принимать до 284 человек.

Проект также предусматривает вестибюль и ресепшн, гардероб, буфет, магазин, раздевалки с душевыми и помещения для персонала.

Инспекторы оценили готовность объекта на 51%. Завершить работы планируют в июне 2027 года.