Спорткомплекс с игровыми залами достроят в Черноголовке в этом году

Физкультурный комплекс для игровых видов спорта достроят в Черноголовке в ближайшее время. Завершить работы планируют в третьем квартале года, сообщили в региональном стройнадзоре.

Новый ФОК войдет в состав спортивно-образовательного кластера Черноголовки. Он будет рассчитан на детей старше 10 лет и взрослых. Там одновременно смогут заниматься около 130 человек.

В здании обустроят универсальный игровой зал, теннисные корты, тренажерный зал, помещения для групповых занятий, раздевалки и буфет. Его площадь превысит 6,3 тысячи квадратных метров.

В проект инвестируют около 400 миллионов рублей, его реализуют при поддержке Центра содействия строительству.

Инспекторы оценили готовность здания на 95%. Сейчас на площадке трудятся 40 специалистов.