Спорткомплекс «Орион» в Балашихе реконструируют к ноябрю

Реконструкция спорткомплекса «Орион» продолжается в Балашихе. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров проверили ход работ.

«Помимо „Ориона“ еще четыре спортсооружения в Московской области реконструируются, а 17 объектов физической культуры и спорта — ремонтируются», — отметил Брынцалов.

Согласно проекту, стадион «Ориона» будет готов к сентябрю, а к ноябрю откроется бассейн и спортзал. Директор спорткомплекса Максим Морозов отметил, что футбольное поле будет сертифицировано под вторую категорию — там смогут проводить профессиональные матчи.

В спорткомплексе уже провели работы по замене покрытия обоих залов, полностью сделали новую гидроизоляцию, уложили новую плитку двух чаш бассейнов.

Спорткомплекс реконструируют в рамках нацпроекта «Демография», а общее финансирование превышает 1,2 миллиарда рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».