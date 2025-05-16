Спорткомплекс на 1-й Советской улице в Шаховской капитально отремонтируют

Капитальный ремонт спортивного комплекса на 1-й Советской улице в Шаховской продолжается. Готовность работ уже достигла 10%, а полностью их завершат к концу года.

Как сообщили в региональном Минстрое, на объекте почти завершили демонтажные работы и приступили к отделке. Сейчас на площадке трудятся 15 человек и спецтехника.

Здание было построено в 1982 году. В ходе ремонта там полностью заменят коммуникации, радиаторы и сантехнику, а также установит новые окна и двери. На территории проведут благоустройство.

Общая площадь комплекса составляет 973 квадратных метра. Внутри находится зал с боксерским рингом и татами. Объект вошел в топ-10 приоритетных проектов капремонта.