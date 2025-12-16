Спортивный центр с кортами для падел‑тенниса построят в Котельниках в 2028 году

В микрорайоне Силикат в Котельниках началось строительство современного спортивного центра. Новый объект стоимостью порядка 200 миллионов рублей станет местом притяжения для жителей, ведущих активный образ жизни.

Ежедневно центр сможет принимать около 400 посетителей. Здание площадью более двух тысяч квадратных метров спроектировали как многофункциональное пространство для занятий спортом, где основное внимание уделят падел-теннису. В комплексе оборудуют шесть игровых кортов, каждый из которых рассчитан максимум на четырех игроков одновременно.

Внутреннее пространство центра тщательно продумали для комфорта посетителей: на входе будут работать ресепшен, буфет и специализированный магазин.

Кроме того, для клиентов предусмотрели гардероб и санузлы, в том числе адаптированные для маломобильных гостей.

Посетители клуба смогут пользоваться раздевалками с душевыми, а также большим спортивным залом, рассчитанным на различные форматы занятий.

Проект прошел непростой путь согласований при участии Центра содействия строительству. На первоначальном этапе администрация городского округа выдала отрицательное заключение, однако после проведения видеоконференцсвязи с участием всех заинтересованных сторон застройщик доработал документацию и подготовил подробную схему пешеходной доступности будущего центра.

Дополнительные материалы позволили снять замечания, после чего проект получил официальный старт.

В спортивном центре для жителей Котельников создадут более 20 рабочих мест.

Работы завершат в начале 2028 года.