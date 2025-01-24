Спортивный студенческий фестиваль прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи, который по праву считается неофициальной студенческой столицей Подмосковья, прошел первый фестиваль студенческого спорта «Твой Старт». В мероприятии приняли участие более четырех тысяч студентов из ведущих вузов и ссузов округа.

Фестиваль открыл глава городского округа Юлия Купецкая, которая поздравила участников и пожелала им честной борьбы, удачи, успехов в учебе и спорте. На спортивных площадках развернулась настоящая битва за титул «Лучший спортивный ВУЗ/ССУЗ — 2025».

В соревнованиях приняли участие команды Московского кооперативного техникума имени Альтшуля, Колледжа Российского университета кооперации, Мытищинского машиностроительного колледжа, Государственного университета просвещения, Российского университета кооперации, Государственного технического университета имени Баумана и Московского государственного строительного университета.

Участники демонстрировали свои силы и навыки в таких дисциплинах, как полоса препятствий, упражнения на ловкость и выносливость, перетягивание каната, армрестлинг и борьба сумо. По итогам всех испытаний победителем стала команда Московского государственного строительного университета, которая заслуженно завоевала титул «Лучший спортивный ВУЗ/ССУЗ — 2025».

Фестиваль стал не только ярким спортивным событием, но и символом единства студенчества Мытищ, подтверждая статус округа как центра молодежной активности и образования.