Спортивный стадион гимназии № 5 сделали доступным для всех жителей Дзержинского

В рамках региональной программы «Открытый стадион» спортивная зона вблизи нового корпуса «Успех» гимназии № 5 в Дзержинском городского округа Люберцы стала доступна для жителей. В учебное время там будут заниматься учащиеся образовательного учреждения, а в вечером — все желающие.

Программу «Открытый стадион» реализуют по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2021 года.

«В городском округе Люберцы проект охватывает 27 образовательных учреждений», — отметил руководитель муниципалитета Владимир Волков.

Открытый стадион корпуса «Успех» на Угрешской улице будет работать с 06:00 до 22:00. Для безопасности спортивную зону отгородили от зданий образовательного учреждения, там также оборудовали отдельный вход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.