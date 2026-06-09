Спортивный проект для детей начали проводить во дворах Подольска

В городском округе Подольск официально стартовал летний проект «Спорт в каждый двор», организованный в рамках федеральной программы «Прорыв к здоровью». Теперь на протяжении всего лета дворовые территории будут превращаться в игровые площадки.

Первыми участниками праздника стали жители бульвара Юности. Ребята с азартом включились в игры. Под руководством опытных инструкторов современные дети осваивают правила классических дворовых забав: «Классики», «Резиночки», «Вышибалы» и «Пятнашки».

«Мы хотим показать детям, что их собственный двор — это отличное место для спорта и новых знакомств. Мы не просто проводим время с ребятами, а передаем им правила тех самых игр нашего детства, которые забываются», — рассказывает инструктор по спорту Максим Катеров.

Проект «Спорт в каждый двор» продлится все лето. Участие для всех детей бесплатное, каждый маленький участник получает памятный сувенир.