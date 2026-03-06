Спортивный праздник в Клину собрал восемь команд

В городе Клин во второй раз прошел спортивный праздник, собравший восемь команд из различных трудовых коллективов. Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф». Среди участников были сотрудники Клинской подстанции, администрации, спортивных школ олимпийского резерва «Клин спортивный» и имени Трефилова, а также представители крупного банка и журналисты из спорткомплекса «Клинский». В этом году к соревнованиям присоединились участники программы «Активное долголетие».

Перед началом соревнований все участники провели разминку под руководством профессионального тренера. Затем они по очереди сдавали нормативы по наклонам, прессу, отжиманиям для женщин и подтягиваниям и поднятию гири для мужчин. Для поднятия настроения была организована эстафета.

Главный судья соревнований Наталья Щинова отметила, что комплекс «Готов к труду и обороне» становится все более актуальным, побуждая взрослых заботиться о своем здоровье и вести активный образ жизни.

В завершение мероприятия всех участников угостили вкусными пончиками с начинкой и фирменными блокнотами. Сдавших нормативы на прошлом фестивале наградили золотыми значками и удостоверениями. Призерам и победителям вручили грамоты, медали и кубки.

В этом году сразу четыре команды были признаны лучшими. Бронзу получили команды из Клинской подстанции скорой помощи и СШОР имени Трефилова. Серебро досталось любителям спорта из администрации округа, а победу одержали представители СШОР «Клин спортивный».

Главным поощрением для всех, кто сдал нормативы, станет налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей в год и дополнительный день к отпуску.