Спортивный праздник прошел в Центральном парке Наро-Фоминска

Общеобластное мероприятие под названием «Зимние рекорды» собрало десятки гостей, готовых бросить вызов погоде. Организаторы подготовили насыщенную программу активностей для всех возрастов.

Праздник стартовал с энергичной «Парковой разминки». Под зажигательные ритмы участники отлично разогрелись и зарядились спортивным настроением. Желающие сразились в открытом турнире по зимнему волейболу среди смешанных команд. Победителей соревнований наградили на торжественной церемонии.

Любители скандинавской ходьбы отправились под руководством тренера на прогулку по «Маршруту зимнего вдохновения». Они не только насладились красивыми видами заснеженного парка, но и получили заряд бодрости.

В уютной зоне парка гости праздника могли восстановить силы за чашкой горячего ароматного чая, а также продемонстрировать свои знания в увлекательной викторине «Здоровая еда».

Спорт в этот день стал объединяющей силой, доказавшей, что зима — самое подходящее время для ярких эмоций и активности на свежем воздухе.