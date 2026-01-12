Спортивный праздник прошел в центральном парке Лыткарина

В минувшие выходные центральный парк Дворца культуры «Мир» в Лыткарине наполнился детским смехом. Здесь прошел масштабный спортивный праздник, объединивший юных жителей округа в любви к активному отдыху и старинным русским традициям.

Программа праздника была построена на классических народных играх. Участники пробовали свои силы в четырех дисциплинах: «Царь горы», «Шапочные бои», «Борьба в кругу» и снежные баталии.

Организатор мероприятия Павел Прокопьев подчеркнул важность подобных встреч.

«Сегодня, в век цифровых технологий, нам важно показать детям, что реальный мир гораздо интереснее виртуального. Наша цель — возродить интерес к живым играм на свежем воздухе и напомнить о богатых зимних традициях нашего народа. Это не только закаляет физически, но и дарит незабываемые эмоции», — отметил Павел Прокопьев.