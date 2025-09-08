Спортивный праздник прошел в парке «Москворецкий» в Воскресенске

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» состоялось яркое спортивное мероприятие «Сила V Парке», целью которого стало продвижение активного образа жизни среди жителей, а также привлечение к спортивным занятиям на свежем воздухе и активному отдыху.

В течение дня посетители парка смогли принять участие в различных спортивных, игровых и развлекательных активностях: силовые тренировки по фитнесу, массовая зарядка, занятия по футболу, эстафеты и игровые программы, мастер-классы по йоге, а также разнообразные творческие мастерские для детей.

На протяжении всего праздника все желающие могли посетить концертную программу «Живите дружно все народы», в которой приняло участие более 10 коллективов с разных уголков нашей Родины.

Кульминацией мероприятия стал турнир по силовому экстриму «Сила V Парке». Юноши и девушки соревновались в становой тяге. Строгое судейство и профессиональные тренеры определили победителей в своих категориях.

На главной сцене парка Физкультурно-спортивный центр «Новое поколение» отметил лучших спортсменов турнира и вручил им кубки и медали.

Поддерживая инициативу популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей, парки еще не раз проведут подобные мероприятия, расширяя программу и привлекая еще больше участников.