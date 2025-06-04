Спортивный праздник прошел на берегу реки Синички в Красногорске

Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» в Красногорске организовал «круговую тренировку», основанную на принципах кроссфита и многоборья ГТО. Мероприятие собрало множество любителей активного образа жизни.

Директор клуба Илья Шадриков рассказал, что такие бесплатные тренировки проходят каждое воскресенье уже более двух лет. Летом тренироваться в зале — упустить отличную возможность занятий на свежем воздухе, которые приносят настоящее удовольствие.

Перед началом мероприятия участники клуба подготовили приятные подарки для самых маленьких гостей: раздали 700 порций мороженого и воздушные шары с символикой 80-летия Победы и логотипом клуба. Всем желающим принять участие в тренировке вручили фирменные футболки.