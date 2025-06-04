Спортивный праздник прошел на берегу реки Синички в Красногорске
Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» в Красногорске организовал «круговую тренировку», основанную на принципах кроссфита и многоборья ГТО. Мероприятие собрало множество любителей активного образа жизни.
Директор клуба Илья Шадриков рассказал, что такие бесплатные тренировки проходят каждое воскресенье уже более двух лет. Летом тренироваться в зале — упустить отличную возможность занятий на свежем воздухе, которые приносят настоящее удовольствие.
Перед началом мероприятия участники клуба подготовили приятные подарки для самых маленьких гостей: раздали 700 порций мороженого и воздушные шары с символикой 80-летия Победы и логотипом клуба. Всем желающим принять участие в тренировке вручили фирменные футболки.
Илья Шадриков также отметил, что клуб собирается проводить подобные мероприятия в разных районах Красногорска — в Губайлово, микрорайоне Изумрудные холмы, на набережной Павшинской поймы.
На площадке пляжа одновременно прошел турнир по волейболу.
«Мы собрались поиграть в пляжный волейбол в честь 1 июня, разыграть медали и получить заряд положительных эмоций. Изначально я хотела заниматься классическим волейболом, но узнала о секции пляжного волейбола «Зенит» в Центре детского спорта, расположенном рядом с моим домом. Решила попробовать, и вот уже два года занимаюсь с удовольствием», - поделилась жительница Красногорска Дарья Свинарева.
Организаторы уверены, что такие события — это вклад в будущее, ведь здоровое поколение — основа процветания общества. В планах расширение программы бесплатных тренировок с добавлением новых видов спорта и активностей.