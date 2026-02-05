Спортивный праздник пройдет в Павловском Посаде 7 февраля

Предстоящая суббота, 7 февраля, в Павловском Посаде будет спортивной. В городском парке культуры и отдыха состоится праздник «Спорт для всех».

Начнется мероприятие в 11:00 с торжественного открытия, которое пройдет на главной сцене парка. Для жителей и гостей городского округа организаторы подготовили насыщенную программу. Среди активностей — большая семейная спортивная эстафета «Быстрее. Выше. Сильнее», «Игры будущих чемпионов» и творческие посиделки «Мой любимый спорт».

Мастер-класс по лепке «Олимпийские символы» состоится в 11:00 в теплом павильоне. Желающих согреться приглашают на «Теплые посиделки» в зоне у очага или получить «Заряд бодрости» в зоне горячего чая. В парке также будет работать выставка «Наша слава».

Спортивный праздник состоится по адресу: улица Кирова, дом 85. Вход на мероприятие свободный. Организаторы гарантируют гостям хорошее настроение и теплые эмоции.