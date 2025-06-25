Спортивный праздник пройдет в Одинцове 28 июня

Мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк» пройдет в парке Раздолье Одинцовского городского округа. Программа праздника будет рассчитана на целый день.

В этот день в парке Раздолье состоятся спортивные соревнования и игры для разных возрастов, зажигательная аэробика, разные мастер-классы и турнир по гигантским настольным играм, IQ-забег, караоке-конкурс и вечерняя дискотека.

Спортивно-развлекательное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк» будет проходить с 13.00 до 20.00. Все желающие смогут присоединиться к тренировкам под присмотром профессионалов.

Каждый день в парках Одинцовского округа проводят занятия йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, танцами, воркаутом и другие активности. Принять участие в них смогут все желающие, иногда требуется предварительная запись по телефону или в социальных сетях.