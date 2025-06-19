Спортивный праздник пройдет в Одинцове 21 июня

пресс-служба Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба Одинцовского г. о.

Тематическое мероприятие проведут в парке Раздолье Одинцовского городского округа. Для гостей организуют развлекательные программы, тренировки, командные эстафеты и танцевальные флешмобы.

Все желающие смогут принять участие в спортивных турнирах. В парке Раздолье пройдет командный турнир по мини-футболу, а также любительский матч по настольному теннису и традиционный по стрельбе в пневматическом тире.

В спортивном празднике смогут принять участие участники разных возрастов. Зарегистрироваться на турниры можно через социальные сети.

Праздник здорового образа жизни развернется на территории парка, расположенного на Рублевском проезде. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа с командными эстафетами и танцевальными активностями.

Организаторы рекомендуют участникам заранее позаботиться о комфортной спортивной одежде и удобной обуви, так как программа обещает быть насыщенной и активной.