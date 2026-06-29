Спортивный праздник «Парк на колесах» прошел в Павлово-Посадском округе

Жители и гости Электрогорска собрались в городском парке культуры и отдыха 26 июня. Программа спортивного праздника включала вело и мото-заезды, мастер-класс и показательные выступления.

Перед стартом автоинспекторы провели инструктаж для участников и объяснили правила безопасности. На старт общего заезда вышли как взрослые, так и дети. Затем на полосе препятствий состязались мотоциклисты и питбайкеры.

Для любителей экстрима был организован мастер-класс по джампингу на велосипедах. Участники сообщества Motoelectrogorsk порадовали зрителей яркими показательными выступления. Гостем праздника стал местный блогер Feldsher_moto. Также состоялось дефиле лучших костюмов и украшений «железного коня». Все желающие могли освежиться напитками на лимонадной станции.

Завершился праздник церемонией награждения победителей.