Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества прошел в Солнечногорске

Спортивная семейная эстафета прошла в школе поселка Голубое под Солнечногорском. Мероприятие прошло в рамках проектов «Детский спорт» и «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Спортивная эстафета, посвященная предстоящему Дню защитника Отечества, собрала детей с родителями, а также членов и сторонников местного отделения партии «Единая Россия». Гости праздника с энтузиазмом принимали участие в состязаниях, демонстрируя свою ловкость, смекалку и командный дух.

«Спорт — это не только забота о здоровом образе жизни, но и прекрасная возможность укрепить семейные связи и стать ближе друг к другу», — отметила депутат, член фракции «Единая Россия» Наталья Ульянова.