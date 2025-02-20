Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Спортивная семейная эстафета прошла в школе поселка Голубое под Солнечногорском. Мероприятие прошло в рамках проектов «Детский спорт» и «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Спортивная эстафета, посвященная предстоящему Дню защитника Отечества, собрала детей с родителями, а также членов и сторонников местного отделения партии «Единая Россия». Гости праздника с энтузиазмом принимали участие в состязаниях, демонстрируя свою ловкость, смекалку и командный дух.

«Спорт — это не только забота о здоровом образе жизни, но и прекрасная возможность укрепить семейные связи и стать ближе друг к другу», — отметила депутат, член фракции «Единая Россия» Наталья Ульянова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Она также добавила, что организация подобных мероприятий подчеркивает активную позицию местного отделения партии «Единая Россия» в поддержке детского спорта и патриотического воспитания.

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