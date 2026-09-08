Спортивный праздник ко Дню города пройдет в Химках

11 сентября на стадионе «Родина» в честь Дня города состоится спортивное событие «Вызов принят». Химчан ждет полоса препятствий, разминка со звездами спорта и сдача нормативов ГТО.

Забеги проведут в три этапа. Первые два — для команд по пять человек. Сначала выступят сотрудники учреждений, затем — школьники вместе с родителями. В завершающей части на полосу выйдут все желающие жители и гости округа.

«Химки по праву носят гордое звание спортивной столицы Подмосковья. При постоянной поддержке депутатского корпуса физическая культура в нашем округе уверенно развивается во всех направлениях. Поэтому совершенно логично, что такой важный праздник, как День города, мы традиционно отмечаем масштабным спортивным событием», — отметил муниципальный депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Участие в мероприятии — бесплатное, посетить полосу препятствий сможет каждый желающий.