Спортивный праздник для детей пройдет в агрокомплексе в Чехове

Фото: Администрация Чехов г.о.

В агротуристическом комплексе «Дикие белки» проведут спортивный праздник для детей. Его приурочат в началу нового учебного года. Все желающие смогут поучаствовать в забеге.

Событие состоится 26 августа. Дети смогут попробовать свои силы в забегах на 1000 метров. Всех участников разделят на группы по возрасту и полу. Всего будет восемь забегов.

Стартуют соревнования в 11:00. Победители и призеры получат дипломы и медали музея «Лесной стадион», а также подарки от фермерского хозяйства «Альпийские козы».

В празднике поучаствуют заслуженные мастера спорта России, тренеры и ветераны легкой атлетики.

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