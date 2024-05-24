Спортивный парад на ВДНХ объединит 2 тысячи участников 25 мая

Большой спортивный парад состоится 25 мая на ВДНХ в Москве. Мероприятие объединит две тысячи человек из разных регионов страны, о чем 360.ru рассказала руководитель молодежного направления движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Все начнется с торжественного построения, продолжится спортивным шествием и флешмобом, а завершится праздничным концертом. Колонны возглавят именитые спортсмены, они же проведут зарядку и представят свои федерации.

«Зрелищно, красиво, статусно. На нас большая ответственность, и я уверена, у нас получится реализовать задуманное», — поделилась ожиданиями Екатерина Лещинская.

Общероссийское общественное движение выступает за возрождение традиций советского времени. Это спортивные шествия, объединение спортсменов и организаций и популяризация здорового образа жизни.

«Особенно важно это сейчас, когда наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплоченность, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы. Есть вещи, которые нельзя предать или отменить», — добавила Лещинская.

В спортивном шествии, приуроченном к 105-летию первого парада на Красной площади, примут участие две тысячи бегунов, пловцов, гимнастов, боксеров, паралимпийцев и других представителей ЗОЖ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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