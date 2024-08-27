Спортивный матч проекта «Футбольное долголетие» прошел в Хорлове

В поселке Хорлово состоялся еще один матч в рамках проекта «Футбольное долголетие», организованный партийцами и сторонниками. Главная цель этого проекта — привлечь больше пожилых людей к занятиям спортом и создать между ними социальные связи.

Участники вновь продемонстрировали свои навыки и насладились активной игрой.

«Мы стремимся преодолеть стереотипы о пожилых людях и показать, что спорт и активный образ жизни доступны и полезны для всех возрастов. Благодаря „Футбольному долголетию“ участники могут улучшить свою физическую форму, обрести новых друзей и чувствовать себя более энергичными и мотивированными», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Тренировки и матчи в рамках местного партпроекта будут продолжены и в сентябре, что позволит еще большему числу людей старшего поколения присоединиться к команде и активно участвовать в спортивной жизни сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».