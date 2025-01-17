Спортивный мастер-класс для детей с ОВЗ провели в Химках

Тренировку по футболу для ребят из Химок провели в «Школе равных возможностей». Участие в организации приняли спортсмены из Академии пляжного футбола «Спартак» и школы «Триумф».

Воспитанники «Школы равных возможностей» посещают открытую секцию по футболу уже около года, поэтому на поле они чувствуют себя уверенно. Профессиональные спортсмены поделились с ребятами секретами успеха и показали им тактические приемы. Все участники спортивного праздника получили на память подарки.

«Поиграли с ребятами в футбол, оставили им частичку своей доброты. Договорились, что школа придет к нам на песок, проведет урок физкультуры. Так мы стараемся привлечь детей к спорту, чтобы они меньше сидели в гаджетах и больше занимались спортом», — поделился директор Академии пляжного футбола «Спартак» Руслан Пернай.

Открытая тренировка прошла в рамках проекта «Играем футбол вместе!». Его основная задача — помочь детям с особенностями здоровья развить навыки коммуникации в комфортных условиях.