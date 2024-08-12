Спортивный марафон прошел на стадионе «Олимп» во Фрязине

День физкультурника отпраздновали во Фрязине спортивным марафоном. Главной площадкой стал стадион «Олимп», где прошли показательные выступления спортсменов.

Школьники города на стадионе играли в футбол и стритбол, а также сдавали нормы ГТО.

«Сегодня мы собрали всех детей города, которым интересен спорт и физическая культура. Без этого жизнь скучна. День физкультурника — это не день занятий, а день развлечений», — отметил директор спортивной школы «Фрязино» Виталий Фомочкин.

На празднике грамотами и благодарственными письмами отметили тренеров, причастных к развитию спорта в округе.

«Мы всем коллективом и с нашими спортивными общественными организациями проводим и отмечаем День физкультурника. У нас много достижений, много ярких ребят, которые из года в год подтверждают свои спортивные успехи», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.