Спортивный комплекс с бассейном построят в Монине до конца года

В поселке Монино городского округа Щелково продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его возводят на месте исторического спортивного объекта, где в 1960-х годах тренировались первые советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов во время обучения в Военно-воздушной академии.

Строительная готовность объекта достигла 52%, а завершить работы планируют до конца текущего года. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области.

Прежний бассейн прекратил работу после закрытия академии в 2011 году. Позже здание демонтировали, а на освободившейся территории началось строительство современного спортивного комплекса общей площадью свыше 2,4 тысячи квадратных метров.

Новое двухэтажное здание объединит несколько функциональных зон. Центральным объектом станет бассейн площадью около 400 квадратных метров, рассчитанный на шесть дорожек. Кроме того, там оборудуют зал для сухого плавания, где спортсмены смогут проводить разминку, общефизическую и силовую подготовку перед занятиями в воде.

Также проект предусматривает создание всех необходимых вспомогательных помещений для посетителей, тренеров и персонала.

Единовременно бассейн сможет принимать до 32 человек, столько же посетителей смогут заниматься в зале.

Новый спортивный комплекс планируют открыть для жителей уже в этом году.