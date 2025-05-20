Спортивный комплекс с бассейном построят в Лобне к концу года

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Ленина в Лобне к концу года. Там обустроят бассейн, тренажерный зал и место для групповых занятий.

Как рассказал глава регионального Минстроя Александр Туровский, работы идут в графике. До конца мая специалисты начнут планировку и благоустройство территории.

«На данный момент объект готов на 35%. Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих и три единицы техники. Завершаются монолитные работы, ведется гидроизоляция стен подвала, монтаж металлоконструкций», — сказал он.

В комплексе построят бассейн с 25-метровыми дорожками, сделают отдельную чашу для детей, а также тренажерный зал и зону для групповых занятий.