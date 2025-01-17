Спортивный комплекс открыли при стадионе «Балятино» в Люберцах

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли на территории стадиона «Балятино» в поселке Октябрьском в Люберцах. Его пропускная способность составит пять тысяч человек в месяц.

Новый спортивный комплекс строили в течение восьми месяцев. Там будут работать секции по футболу, волейболу, баскетболу, художественной гимнастике, танцам и другие. Кроме того, ФОК будут посещать участники клубов «Активное долголетие» и «Добрый час».

Всего в Люберцах построили шесть ФОКов в рамках государственно-частного партнерства. Они также открылись на базе гимназии № 5, лицея № 4, школы № 21 и школы № 42.

Кроме того, на этапе строительства находятся еще два комплекса на территориях школы № 6 и лицея № 12.

Эта работа позволит достигнуть 70% уровня систематически занимающихся спортом людей в 2030 году. Сейчас такой образ жизни ведут порядка 207 тысяч жителей Люберец.