Спортивный инвентарь отправили кадетам казачьего корпуса в Луганске из Щелкова

Из Щелкова в Луганск отправился новый спортивный инвентарь для кадетов казачьего корпуса Народной Луганской Республики. Директор Универсального спортивного комплекса «Подмосковье», депутат Совета депутатов Щелкова Кирилл Строков передал мячи и волейбольную сетку.

«Физическая подготовка играет огромную роль в воспитании молодых ребят, ведь именно она закладывает основы физического здоровья, дисциплины и силы духа. Спорт помогает развивать выносливость, целеустремленность и умение преодолевать трудности. Именно эти качества необходимы каждому молодому человеку, который хочет стать настоящим мужчиной — человеком чести, способным защищать свою семью и Родину», — сообщил Кирилл Строков.

Помощь в организации и передаче спортивного инвентаря кадетам оказал руководитель спортивного клуба «Медвежьи Озера» Николай Масальский.