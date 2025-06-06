Спортивный фотограф из Мытищ стал победителем международного конкурса

Итоги творческого отбора подвели на выставке «В мире спорта Экспо». Финал, в котором выиграл Дмитрий Белицкий из Мытищ, прошел в Санкт-Петербурге.

Снимок, сделанный Дмитрием Белицким на трибуне ледовой площадки «Арена Мытищи», признан лучшим на международном конкурсе спортивных фотографов «Фото в спорте».

Конкурсанты состязались в четырех номинациях. За победу боролись фотографы, спортивные дизайнеры, стилисты и иллюстраторы.

Дмитрии Белицкий рассказал, что, узнав о конкурсе, решил непременно в нем поучаствовать. Свою победную фотографию он сделал во время матча Континентальной хоккейной лиги между китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

«Результат игры я не запомнил, да и он был не так важен, как сам процесс. На трибунах чувствовался азарт и неоспоримая поддержка ставших почти родными китайцев», —поделился спортивный фотограф.

Ледовый Дворец «Арена Мытищи» стал домашней ледовой площадкой клуба «Куньлунь Ред Стар» в 2020 году.