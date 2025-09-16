Спортивный фонд молодежи «ХАРС» в Истре отметил 15-летие

На площади Дружбы 15-летие сообщества отметили спортсмены, их родители и тренеры клуба. Всего участников было более 300.

На мероприятии всем рассказали об истории фонда и дальнейших планах, а также о помощи клуба бойцам СВО, которую оказывают и ученики «ХАРС». Также на юбилее была возможность пообщаться с основателями фонда. Спортсмены показали свои навыки в боях.

Поздравили фонд «ХАРС» с этим важным событием сотрудники администрации муниципального округа Истра, Московской областной думы, Федерации самбо и Федерации панкратиона Московской области и начальники других спортивных клубов Подмосковья.

Для зрителей программа была насыщенная. Они могли почувствовать себя велогонщиками на тренажере и побить свои рекорды в поднятии гирь.

Организовали мероприятие МБУ РМ «Молодежный центр», а помогали активисты «Волонтеров Подмосковья».