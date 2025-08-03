Спортивный фестиваль «Звездное лето в Подмосковье» прошел на пляже в Можайске

На Ильинском пляже в деревне Блазново в Можайске прошел спортивный фестиваль «Звездное лето в Подмосковье». Для всех любителей отдыха у воды организовали открытые тренировки и мастер-классы. Об этом сообщили в Минспорта МО.

В рамках проекта с жителями региона встречаются титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

В этот раз к отдыхающими приехали двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, трехкратная чемпионка мира Яна Егорян, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, обладатель Кубка мира Давит Чакветадзе, призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, призер чемпионата и Кубка мира Николай Морилов, а также чемпионка России по волейболу на снегу Анастасия Петрова.

Начали спортивный праздник с разминки, а после все посетители пляжа могли поучаствовать в подвижных играх и открытых тренировках, даже целыми семьями. Помимо этого, был шанс попытать удачу в розыгрыше призов.

«Считаю, что такие проекты очень важны, это прекрасная возможность помимо отдыха рассказать своему ребенку о том, что вот есть такой вид спорта, такой вид спорта, попробовать его. Сегодня у нас был мастер-класс, и у некоторых детей я уже по первым ударам увидела, что ребенок способен заниматься фехтованием», — отметила Яна Егорян.

Важным событием стал волейбольный товарищеский матч между спортсменами и любителями. Праздник завершился «перестрелкой» из водного оружия и автограф-сессией.

Напомним, что проект «Звездное лето в Подмосковье» проводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».