Спортивный фестиваль прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Фестиваль «Шашки и шашка» посвятили 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Организаторы приготовили для гостей насыщенную и интересную программу, впервые соединившую два вида спорта.

Все желающие смогли послушать лекцию об истории казачьей шашки от клуба «Варяг», а также посмотреть показательные выступления и открытую тренировку по рубке шашкой от федерации «Казарла» и сектора казачьей культуры «Усадьбы Кривякино». Также можно было принять участие в соревнованиях по шахматам на 80 досках. Самому юному игроку было шесть лет, а самому старшему — 83 года.

Главным событием фестиваля стал сеанс одновременной игры в русские шашки с легендарными гроссмейстерами. Участники померились силами с чемпионом России и мира Николаем Макаровым, мастером спорта по русским шашкам, неоднократным победителем мировых и европейских первенств Владиславом Мироновым и вице-президентом Федерации шашек Московской области Игорем Демченко.

Всеволод Скопцов не испугался таких именитых соперников. Напротив, специально пришел в Кривякино, чтобы проверить свои силы. «Не каждый день у нас такие люди бывают в городе. Это отличный повод встретиться с друзьями, поиграть, провести время», — поделился участник одновременной игры по русским шашкам.

Всем победителям вручили брендированные шашки и книги Инны Гофф от культурного центра «Усадьба Кривякино».