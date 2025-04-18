Спортивный фестиваль прошел в Красногорске

Мероприятие под названием «Выбор сильных» прошло в образовательном центре «Вершина» и собрало участников из Москвы, Рязани, Ярославля, Иванова и Твери. На турнир приехало около 1500 спортсменов.

Участники состязались в разных видах спорта — самбо, дзюдо, настольном теннисе, футболе, шахматах, боксе и гонках на дронах.

«Семь видов спорта, представленных на фестивале, символизируют многогранность и богатство нашей спортивной культуры. Каждый из них развивает силу, выносливость, стратегическое мышление и командный дух», — заявил на открытии глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.