Спортивный фестиваль прошел в Красногорске
Мероприятие под названием «Выбор сильных» прошло в образовательном центре «Вершина» и собрало участников из Москвы, Рязани, Ярославля, Иванова и Твери. На турнир приехало около 1500 спортсменов.
Участники состязались в разных видах спорта — самбо, дзюдо, настольном теннисе, футболе, шахматах, боксе и гонках на дронах.
«Семь видов спорта, представленных на фестивале, символизируют многогранность и богатство нашей спортивной культуры. Каждый из них развивает силу, выносливость, стратегическое мышление и командный дух», — заявил на открытии глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
На фестивале представители администрации Красногорска и Федерации самбо региона подписали соглашение. В округе этим видом борьбы занимаются свыше 1000 человек.
«В нашей стране уделяется огромное внимание спорту. Наш президент Владимир Путин тоже прошел большую школу. Он занимался самбо и дзюдо. Наш губернатор Андрей Воробьев — очень классный спортсмен», — отметил президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.
В результате упорных поединков определились победители и призеры фестиваля. Награды лучшим спортсменам турнира вручили почетные гости.