Спортивный фестиваль пройдет в Химках 13 сентября

Администрация городского округа подготовила для жителей и гостей обширную программу активностей. Мероприятия запланированы на нескольких площадках и затронут самые разные виды спорта.

Стадион «Новые Химки» станет центром футбольных баталий. С 10:00 здесь начнется открытый кубок Химок среди женских команд «ДаМы в спорте». Помимо соревнований, зрителей ожидает музыкальная программа с выступлением финалистки шоу «Голос», победительницы международного фестиваля «Славянский базар» Екатерины Кузиной. Также будет представлено барабанное шоу «Top Beat», входящее в топ-3 музыкальных шоу-проектов страны.

Для любителей единоборств в 12:00 в Академии бокса организован специальный мастер-класс. Его проведут Олимпийский чемпион Александр Лебзяк и ветераны спорта. Профессионалы обучат желающих технике удара.

С 9:00 в парке Толстого развернется программа «Единство поколений». В рамках события запланирована церемония награждения спортивных династий. Гости смогут принять участие в турнирах по шахматам, теннису, бадминтону и волейболу, а также присоединиться к занятию по скандинавской ходьбе.

Дополнительные события назначены на 14 сентября. В 10:00 в парке «Экоберег» стартует фестиваль детской безопасности и культуры разумного экстрима.