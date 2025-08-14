Спортивный фестиваль «Легенды улиц» пройдет в Подольске 16 августа

Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» пройдет в Подольске 16 августа. На нем проведут турниры, мастер-классы и концерт.

Как рассказали в региональном Минспорта, фестиваль пройдет в парке имени Талалихина. Там организуют турниры по баскетболу, мастер-классы от известных спортсменов, а также показательные выступления и соревнования по скейтбордингу, самокатам и BMX.

Среди гостей мероприятия Виктор Кейру, Николай Падиус, Антон Понкрашов, Владислав Самокатчик, Константин Андреев и другие. Кроме того, на площадке пройдет музыкальный концерт, хедлайнером которого станет автор хита «Я сам решу» Йович.

Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.

Фестиваль пройдет в рамках госпрограммы «Спорт России».