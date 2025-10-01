Спортивный фестиваль ко Дню пожилого человека прошел в Коломне

Фестиваль «Спортивная Коломна» прошел в преддверии Дня пожилого человека и объединил большое число гостей. Мероприятие провели в парке Мира, где собрались участники проекта «Активное долголетие».

Организатором масштабных гуляний выступило управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна.

Весь день парк встречал посетителей, предлагая многочисленные активности на любой вкус. Здесь проходили массовые занятия по скандинавской ходьбе, турниры по настольному теннису, городкам, шашкам, шахматам и петанку, увлекательные спортивные квесты с необычными заданиями — и это лишь малая часть программы фестиваля, подготовленной для участников праздника.

Мероприятие стало для жителей отличным поводом не только проверить свои силы, но и пообщаться, зарядиться хорошим настроением, провести время на свежем воздухе.