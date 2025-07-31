Спортивный фестиваль ко Дню физкультурника пройдет в Балашихе 9 августа

На стадионе «Метеор-Пехорка» и в парке Пестовский в Балашихе 9 августа пройдет спортивный фестиваль «Про100ЛЕТо», приуроченный ко Дню физкультурника. Для жителей и гостей округа организуют зарядку с чемпионами, тренировку по скандинавской ходьбе, мастер-классы и другие активности.

Гостей ожидает утренняя зарядка с мастером спорта России, чемпионом мира по версии WBA Gold и Европы по версии WBO Романом Андреевым, а также с заслуженным мастером спорта России, чемпионом Европы и призером чемпионата мира Дмитрием Двали. Эти профессионалы помогут зарядиться энергией на весь день.

Кроме того, организаторы запланировали тренировку по скандинавской ходьбе в рамках маршрута «ДолгоЛЕТНИЙ путь». Участники смогут не только укрепить свое здоровье, но и насладиться прекрасными пейзажами. Также на фестивале организуют мастер-классы, а все желающие смогут сдать нормативы ГТО. Для любителей активного отдыха предусмотрели интерактивную площадку «Ретро-игры». Также пройдет лекция о принципах здорового питания, которая поможет участникам больше узнать о важности правильного рациона для поддержания здоровья.

Не обойдется фестиваль и без занятия по йоге, а также функциональной тренировки, которые помогут развить гибкость и силу. Показательные выступления по карате киокусинкай под руководством мастера спорта Сергея Галактионова добавят динамики и вдохновения всем присутствующим.

Кроме того, для гостей фестиваля будет работать передвижной медицинский пункт, где специалисты проведут консультации по здоровью.

Все локации мероприятия начнут работать 9 августа в 10:00. Особое внимание уделят участникам старшего возраста: каждый из них получит в подарок по социальной карте пенсионера.